Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль наехал на подростка на северо-западе столицы 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Автомобиль наехал на подростка на северо-западе столицы
Фото: АГН "Москва"
Водитель автомобиля наехал на 15-летнего подростка на северо-западе Москвы. Об этом сообщили очевидцы происшествия в воскресенье, 20 сентября.
Инцидент случился в районе Сходненской улицы. По предварительным данным, за рулем находилась женщина. По словам очевидцев, после происшествия она стала угрожать пострадавшему.
Подростка доставили в больницу с подозрением на перелом руки.
По уточненной информации, за рулем транспортного средства находился мужчина. Женщина была на пассажирском сидении.
Подробности произошедшего устанавливаются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием такси произошло на северо-западе Москвы. В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали два человека.
Видео дня. ЦКАД-3 готов на 98%
Вечерняя Москва: последние новости
Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Подмосковье увеличилось до четырех Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Подмосковье увеличилось до четырех Авария с четырьмя автомобилями произошла на юге Москвы Авария с четырьмя автомобилями произошла на юге Москвы Автобус с россиянами перевернулся в Турции Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
3 мифа, на которые ведутся водители
3 мифа, на которые ведутся водители
Названы авто без обязательного прогрева перед стартом
Названы авто без обязательного прогрева перед стартом
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение