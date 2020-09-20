Автомобиль наехал на подростка на северо-западе столицы 

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Водитель автомобиля наехал на 15-летнего подростка на северо-западе Москвы. Об этом сообщили очевидцы происшествия в воскресенье, 20 сентября.

Инцидент случился в районе Сходненской улицы. По предварительным данным, за рулем находилась женщина. По словам очевидцев, после происшествия она стала угрожать пострадавшему.

Подростка доставили в больницу с подозрением на перелом руки.

По уточненной информации, за рулем транспортного средства находился мужчина. Женщина была на пассажирском сидении.

Подробности произошедшего устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием такси произошло на северо-западе Москвы. В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали два человека.