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Восемь молодых футболистов погибли после падения автобуса в реку в Гане 

Чемпионат.com и ещё 13 2 часа назад
Автобус с футболистами рухнул в реку
Фото: Reuters
В субботу, 18 сентября, в дорожно-транспортном происшествии погибли восемь футболистов одной из молодёжных команд в Гане, сообщает Sports World Ghana.
По информации источника, автобус, на котором ехали спортсмены, упал в реку, водитель не справился с управлением. Инцидент произошёл в муниципальном округе Оффинсо района Ашанти. Команда ехала на регистрацию. После того, как автобус оказался в реке, к месту происшествия бросились местные жители, которые оказали необходимую помощь.
Шесть молодых людей скончались на месте, ещё двое позже умерли в больнице. Сообщается, что четверо футболистов сейчас находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. 24 человека госпитализированы, однако их жизням ничего не угрожает.
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ДТП , Ашанти
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