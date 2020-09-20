Автобус с футболистами рухнул в реку

В субботу, 18 сентября, в дорожно-транспортном происшествии погибли восемь футболистов одной из молодёжных команд в Гане, сообщает Sports World Ghana.

По информации источника, автобус, на котором ехали спортсмены, упал в реку, водитель не справился с управлением. Инцидент произошёл в муниципальном округе Оффинсо района Ашанти . Команда ехала на регистрацию. После того, как автобус оказался в реке, к месту происшествия бросились местные жители, которые оказали необходимую помощь.

Шесть молодых людей скончались на месте, ещё двое позже умерли в больнице. Сообщается, что четверо футболистов сейчас находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. 24 человека госпитализированы, однако их жизням ничего не угрожает.