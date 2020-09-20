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Сын российского вице-губернатора устроил «пьяную» аварию 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Сын вице-губернатора в РФ устроил «пьяную» аварию
Фото: РИА Новости
Сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова устроил «пьяную» аварию, в результате которой пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ночью 18 сентября в центре Брянска Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 33-летний Максим Резунов, врезался в две другие машины. Водитель одной из них, 21-летний мужчина, не пострадал, однако трое находившихся во второй машине получили травмы: 35-летний водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы.
По словам очевидцев, Резунов был сильно пьян. Он отказался от медосвидетельствования. 19 сентября суд лишил его прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Максима Резунова в 2012 году уже пытались осудить за пьяную езду, но ему удалось избежать ответственности, отмечает издание «Городской». Он занимает должность госинспектора отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора. Там он работает не менее восьми лет.
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ДТП , Volkswagen Touareg , Volkswagen , Александр Резунов
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