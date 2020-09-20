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Российский полицейский сбил школьницу насмерть и скрылся с места преступления 

Майк Габриелян 2 часа назад
ЧП на Кубани: полицейский бежал с места преступления
Фото: РИА Новости
На Кубани полицейский насмерть сбил 16-летнюю школьницу и сбежал с места ДТП. Об инциденте сообщает издание «Кубань 24».
Авария произошла на глазах очевидцев накануне вечером. В станице Старокорсунской стайка школьниц переходила дорогу по пешеходному переходу. Одна девочка отстала, ее на огромной скорости сбил автомобиль Kia Rio. Водитель не остановился и уехал с места ДТП. Сила удара была такой, что подростка отбросило на несколько метров. Школьница погибла на месте.
Водителя нашли через несколько часов на станции техобслуживания. Он разбирал поврежденный автомобиль. Когда подозреваемого задерживали, он кричал, что работает в полиции и демонстрировал удостоверение.

«В ГУ МВД России по Краснодарскому края назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Рамблер» сообщал, что под Волгоградом девушка на иномарке сбила 4-летнего ребенка.
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ДТП , Kia , Kia Rio , МВД
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