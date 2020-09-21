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Один человек погиб в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области 

News.ru и ещё 1 5 часов назад
Один человек погиб в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области
Фото: News.ru
Сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим стал виновником ДТП, произошедшего в центре Брянска 18 сентября 2020 года.
Автомобиль Volkswagen Touareg 33-летнего Максима Резунова врезался в две других машины. При этом он находился в нетрезвом состоянии, как сообщают очевидцы. Однако сам водитель Volkswagen отказался проходить медсвидетельствование.
В ДТП пострадали четыре человека, а ещё один, 35-летний водитель Toyota Дмитрий был госпитализирован, впал в кому и затем скончался от полученных в аварии травм.
Дмитрий, водитель «Тойоты»
получил серьёзнейшие травмы головы — спасатели вынимали его из машины уже без сознания, — привели сообщение управления ГИБДД по Брянской области на портале avchernov.ru.
Накануне 19 сентября 2020 года, когда погибший в ДТП водитель ещё был жив, Максиму Резунову назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав. Однако, после смерти участника аварии, наказание будет пересмотрено. Полиция проводит расследование и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Известия».
Как писал NEWS.ru ранее, новый адвокат актёра Михаила Ефремова Владимир Васильев рассчитывает, что актёр получит условный срок в связи с признанием им вины.
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Комментарии 1
ДТП , Volkswagen Touareg , Toyota , Volkswagen , Владимир Васильев , Михаил Ефремов , Александр Резунов , ГИБДД , газета "Известия"
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