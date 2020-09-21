Один человек погиб в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области 

Сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим стал виновником ДТП, произошедшего в центре Брянска 18 сентября 2020 года.

Автомобиль Volkswagen Touareg 33-летнего Максима Резунова врезался в две других машины. При этом он находился в нетрезвом состоянии, как сообщают очевидцы. Однако сам водитель Volkswagen отказался проходить медсвидетельствование.

В ДТП пострадали четыре человека, а ещё один, 35-летний водитель Toyota Дмитрий был госпитализирован, впал в кому и затем скончался от полученных в аварии травм.

Дмитрий, водитель «Тойоты»

получил серьёзнейшие травмы головы — спасатели вынимали его из машины уже без сознания, — привели сообщение управления ГИБДД по Брянской области на портале avchernov.ru.

Накануне 19 сентября 2020 года, когда погибший в ДТП водитель ещё был жив, Максиму Резунову назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав. Однако, после смерти участника аварии, наказание будет пересмотрено. Полиция проводит расследование и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Известия».