Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка погибла в Таиланде из-за белоруса на Honda 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянка погибла в Таиланде из-за белоруса на Honda
Фото: Rawai Municipality Rawai Rescue Team
В Таиланде россиянку на розовом мотоцикле насмерть сбил белорус на белом автомобиле «Хонда». Инцидент произошел на острове Пхукет в минувшую пятницу, 18 сентября. Полиция уже назвала имя жертвы, сообщает газета The Phuket News.
В ходе расследования выяснилось, что погибшая — 36-летняя Надя Гизатуллина, гражданка России. Днем она ехала на розовом мотоцикле Honda Scoopy по прибрежной дороге, когда ее сбил белый автомобиль Honda. За рулем машины находился гражданин Белоруссии.
В полиции сказали, что, несмотря на то, что во время ДТП Гизатуллина была в шлеме, она получила серьезные травмы головы. Погибшая не имела при себе документов, удостоверяющих личность, но позже её опознал знакомый.
Подробности аварии пока не раскрываются, равно как и имя водителя, который врезался в мотоцикл россиянки.

«Водитель — белорус. Ему около 35 лет. Он не сбежал с места ДТП и не отказался от ответственности за это происшествие », — сказал представитель полиции.

По его словам, пока нельзя раскрыть всю информацию, поскольку идёт расследование. В понедельник, 21 сентября полиция намерена изучить кадры с камеры видеонаблюдения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что другой российский турист также разбился на мотоцикле в Таиланде.
Комментарии 3
ДТП , Honda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
В Ленинградской области грузовик сбил пешехода
В Ленинградской области грузовик сбил пешехода
Заслуженно и незаслуженно забытые автомобили
Заслуженно и незаслуженно забытые автомобили
Россиянина лишился прав за пьяную езду на электросамокате
Россиянина лишился прав за пьяную езду на электросамокате
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение