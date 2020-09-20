Россиянка погибла в Таиланде из-за белоруса на Honda 

В Таиланде россиянку на розовом мотоцикле насмерть сбил белорус на белом автомобиле « Хонда ». Инцидент произошел на острове Пхукет в минувшую пятницу, 18 сентября. Полиция уже назвала имя жертвы, сообщает газета The Phuket News

В ходе расследования выяснилось, что погибшая — 36-летняя Надя Гизатуллина, гражданка России. Днем она ехала на розовом мотоцикле Honda Scoopy по прибрежной дороге, когда ее сбил белый автомобиль Honda. За рулем машины находился гражданин Белоруссии.

В полиции сказали, что, несмотря на то, что во время ДТП Гизатуллина была в шлеме, она получила серьезные травмы головы. Погибшая не имела при себе документов, удостоверяющих личность, но позже её опознал знакомый.

Подробности аварии пока не раскрываются, равно как и имя водителя, который врезался в мотоцикл россиянки.

«Водитель — белорус. Ему около 35 лет. Он не сбежал с места ДТП и не отказался от ответственности за это происшествие », — сказал представитель полиции.

По его словам, пока нельзя раскрыть всю информацию, поскольку идёт расследование. В понедельник, 21 сентября полиция намерена изучить кадры с камеры видеонаблюдения.