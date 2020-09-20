Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и скрылся 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
В Краснодарском крае задержали 24-летнего полицейского Алексея Соловьева — он подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла вечером 19 сентября на улице Красной в станице Старокорсунской. 16-летняя девушка вместе с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина двигался на автомобиле «Киа Рио» и, приближаясь к пешеходному переходу, не сбавил скорость и сбил школьницу. Удар, по словам очевидцев, был такой силы, что подростка отбросило на несколько метров, пишет kp.ru.
После этого он скрылся с места происшествия и поехал к знакомому, чтобы разобрать поврежденный автомобиль. Там Соловьев начал кричать, что он сотрудник правоохранительных органов, показывал удостоверение и уверял, что ему ничего не будет за эту аварию.
Спустя некоторое время его задержали. На место ДТП были вызваны медики, но несмотря на оказанную помощь девушка скончалась в машине скорой.
Следственным комитетом по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Данное преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы в колонии. Кроме того, если вина мужчины будет доказана, его лишат права заниматься должности в госорганах на срок до трех лет.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В региональном ГУМВД также сообщили об организации служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Как рассказал «Газете.Ru» бывший одноклассник погибшей, она была очень тихой и жизнерадостной. «Человек был очень хороший. Она была тихой, спокойной девочкой, очень доброй, была веселой и жизнерадостной.
Была лучиком света для всех нас, она ушла после 9 класса в колледж на педагога начальных классов. Жаль, что не успела попробовать себя в этом», — отметил Максим Иванов (имя изменено — «Газета.Ru»)
Ранее подобная история произошла в Воронеже. Там 9 июня 2020 года 23-летний полицейский сбил трех пешеходов.
Как передавал местный Следком, участковый ехал на личном автомобиле «в свободное от работы время», не справился с управлением. Уходя от столкновения с собравшейся поворачивать «Ладой», водитель Toyota Crown резко выкрутил руль вправо. Иномарка влетела в дерево, выскочила на тротуар, где находились три пешехода, и врезалась в магазин.
При этом на кадрах с места происшествия видно, как пострадавшие лежат на проезжей части, а молодой человек в форме полицейского скручивает номера с разбитой машины и разговаривает по телефону.
Как сообщали в пресс-службе главного управления МВД по Воронежской области, среди основных версий аварии — техническая неисправность и попытка избежать столкновения с другой машиной.
Водителя арестовали, Следственный комитет по Воронежской области завел уголовное дело. МВД начало служебную проверку и пообещало уволить своего сотрудника, если его вина подтвердится.
Первой жертвой ДТП стал 42-летний инженер связи Дмитрий Журавлев — от полученных травм он скончался на месте. Его друг Роман Романцов выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте» пост, где написал, что Журавлев возвращался домой с работы. По его словам, погибший был «отличным товарищем, радостным и светлым человеком и классным профессионалом».
Помимо Журавлева, пострадали еще две женщины в возрасте 42 лет и 71 года — их госпитализировали в реанимацию. Спустя две недели пенсионерка скончалась.
Местные жители в соцсетях призвали суд дать участковому максимальный срок.
«Таких половина Воронежа ездят — все спешат, летят, правил для них не существуют. Каждый день смотришь, и противно, сколько идиотов за рулем. Думаешь, как можно с такими водятлами ездить по дорогам, вот он результат. Впрочем, каждый день одно и тоже», — написал в комментариях в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» горожанин Евгений.
Это неполный текст новости
Газета.Ru: последние новости
Ефремов оценил шансы на успех апелляции Ефремов оценил шансы на успех апелляции В США оператора беспилотного такси обвинили в убийстве по неосторожности В США оператора беспилотного такси обвинили в убийстве по неосторожности В ДТП в Удмуртии погибли шестеро, среди них трое подростков В ДТП в Удмуртии погибли шестеро, среди них трое подростков
Комментарии
ДТП , Kia , Алексей Соловьев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
3 мифа, на которые ведутся водители
3 мифа, на которые ведутся водители
Названы авто без обязательного прогрева перед стартом
Названы авто без обязательного прогрева перед стартом
Названы самые популярные автомобили на Кавказе
Названы самые популярные автомобили на Кавказе
Новости партнеров
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение