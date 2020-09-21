Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Барнауле 

В результате ДТП в Барнауле погибла семья из четырех человек, двое из которых были детьми, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.
Уточняется, что в аварии погибли водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров.
Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на Павловском тракте города (пересечение с улицей Трактовой).
По предварительным данным, водитель, находящийся за рулем автомобиля Toyota RAV4, столкнулся с КамАЗом, который в момент столкновения стоял на месте.