Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Барнауле 

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В результате ДТП в Барнауле погибла семья из четырех человек, двое из которых были детьми, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.

Уточняется, что в аварии погибли водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на Павловском тракте города (пересечение с улицей Трактовой).