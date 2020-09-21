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Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Барнауле 

Газета.Ru и ещё 10 5 часов назад
Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Барнауле
Фото: газета.ру
В результате ДТП в Барнауле погибла семья из четырех человек, двое из которых были детьми, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.
Уточняется, что в аварии погибли водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров.
Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на Павловском тракте города (пересечение с улицей Трактовой).
По предварительным данным, водитель, находящийся за рулем автомобиля Toyota RAV4, столкнулся с КамАЗом, который в момент столкновения стоял на месте.
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ДТП , Toyota , Toyota RAV4 , МВД , РИА Новости
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