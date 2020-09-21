Названа причина смертельного ДТП в Кузбассе

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В Кузбассе водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двухлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

В результате ДТП женщина скончалась на месте, а малолетняя попала в больницу.

По предварительным данным, причиной ЧП стало запотевшее от работающей печки лобовое стекло.

Жители Кемеровской области переходили дрогу по пешеходному переходу без светофора.

На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".