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Причиной смертельного ДТП в Кузбассе стало запотевшее лобовое стекло 

Газета.Ru 2 часа назад
Названа причина смертельного ДТП в Кузбассе
Фото: ТАСС
В Кузбассе водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двухлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
В результате ДТП женщина скончалась на месте, а малолетняя попала в больницу.
По предварительным данным, причиной ЧП стало запотевшее от работающей печки лобовое стекло.
Жители Кемеровской области переходили дрогу по пешеходному переходу без светофора.
На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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