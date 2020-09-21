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Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве 

Вадим Дроздов 4 часа назад
19 сентября в Москве возле входа станции метро Новогиреево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи. Маршрутка и карета скорой столкнулись на Свободном проспекте в районе дома № 33. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не заметил автомобиль с включенной сиреной и врезался в него. В результате столкновения карета скорой помощи перевернулась. В ДТП пострадали 4 человека: двое пассажиров маршрутки и двое пассажиров скорой помощи. Точные обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. Видео последствий этой аварии быстро распространились по социальным сетям. Свидетели рассказали, что прохожие помогли вытащить из скорой врачей и лежащего пациента.
ДТП , Видео
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