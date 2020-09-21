Трагедия в Турции: туристку из РФ насмерть сбил автобус 

Туристка из России погибла в городе Кемере в Турции. Об этом в генеральном консульстве России в Турции сообщили РИА Новости.

Вчера турецкие средства массовой информации (СМИ) сообщили, что микроавтобус сбил 65-летнюю россиянку на выходе из отеля, в результате чего она скончалась. Сегодня в российском генеральном консульстве в Турции подтвердили гибель соотечественницы в результате несчастного случая.

Также там сообщили, что степень вины водителя микроавтобуса, сбившего российскую гражданку, будет установлена в ходе следственных мероприятий, которые в настоящее время уже проводятся. Кроме того, в генеральном консульстве заверили, что вместе с представителями страховой компании выполнят все необходимые формальности для организации отправки тела погибшей на родину.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», семеро туристов из Москвы и Московской области пострадали в результате столкновения автомобиля, в котором они находились, с деревом в горах в Турции. Россияне получили переломы руки и носа, ушибы головы, плеча и ноги и травму позвоночника.