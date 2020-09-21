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Курьеры в Москве резко ухудшили статистику смертельных ДТП с участием велосипедов 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Смертельное ДТП: курьер, нажми на тормоза!
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Департамент транспорта Москвы рассказал о влиянии курьеров на увеличение количества ДТП с участием велосипедистов в столице.

«Нас беспокоит, что растет количество ДТП с участием велосипедов. 75% из них — это курьеры служб доставки готовой еды. К сожалению, многие из них не всегда знают правила дорожного движения. В этом году по сравнению с прошлым, количество ДТП выросло на 37%, количество погибших на 33%, а раненых на 38%. На рост числа происшествий также могло повлиять то, что осадков в этом году выпадает в два раза больше, чем в прошлом», — написал дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Там добавили, что разрабатывают рекомендации для курьеров о том, как безопасно передвигаться по городу на велосипедах и попросят все компании доставки ознакомить с ними своих сотрудников.
В августе сообщалось, что в Москве выделенные полосы автодорог для общественного транспорта, такси, велосипедистов и машин экстренных и коммунальных служб будут работать 24/7 все дни недели.
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