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«Водителя превратили в дойную корову»: адвокат о развитии платных дорог 

ИА Regnum 3 часа назад
Введение оплаты за проезд по трассам в России за каждый километр приведёт к негативным последствиям. Об этом 21 сентября заявил вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Комментируя информацию о возможном развитии идеи об оплате за проезд по трассам в РФ, юрист подчеркнул, что данное действие приведёт к негативным социальным последствиям.

«Это приведёт к социальному взрыву. У нас водителя превратили в дойную корову. Допустить до социального взрыва нельзя, поэтому, я считаю, нужно сделать все, чтобы эта идея никогда не реализовалась», — заявил Ольшанский.

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ДТП , Леонид Ольшанский , ИА REGNUM
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