Введение оплаты за проезд по трассам в России за каждый километр приведёт к негативным последствиям. Об этом 21 сентября заявил вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Комментируя информацию о возможном развитии идеи об оплате за проезд по трассам в РФ, юрист подчеркнул, что данное действие приведёт к негативным социальным последствиям.
«Это приведёт к социальному взрыву. У нас водителя превратили в дойную корову. Допустить до социального взрыва нельзя, поэтому, я считаю, нужно сделать все, чтобы эта идея никогда не реализовалась», — заявил Ольшанский.