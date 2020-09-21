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Машину разорвало: страшное ДТП убило пятерых россиян 

Павел Тиунов 2 часа назад
Водитель иномарки, проигнорировавший требование сотрудника ГИБДД остановиться, не справился с управлением и столкнулся со стоявшей на обочине фурой, сообщает Life.ru. Виновник ДТП, а также четверо его пассажиров погибли.
Трагедия произошла на федеральной трассе в Усольском районе Иркутской области. Водитель за рулем Toyota Cresta не отреагировал на взмах жезлом автоинспектора и, предчувствуя возможную погоню, поддал газу. Машина, обгоняя попутный транспорт, выехала на встречную полосу, где водитель потерял управление. Иномарку вынесло на обочину, прямо под припаркованную фуру. Ни одному из пятерых человек, находящихся в салоне Cresta выжить не удалось.
О том, что осталось от Toyota после удара можно судить по видео, присланном журналистам очевидцем событий. Автомобиль буквально разорвало на части, которые разнесло на несколько десятков метров по трассе. Движение по обеим полосам дороги было перекрыто сотрудниками полиции: потоки транспорта правоохранители пускали по проселочным дорогам. Известно, что водитель фуры, которая получила серьезные повреждения, отделался легкими травмами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Удмуртии автомобильная авария унесла жизни шестерых человек, трое из которых были подростками. ВАЗ-2112 врезался в попутно двигавшийся КамАЗ. Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек.
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ДТП , Видео , Toyota Cresta , Toyota , ГИБДД
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