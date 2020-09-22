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Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом 

РИА Новости и ещё 58 2 часа назад
За рулем Infiniti, попавшего в аварию на Остоженке, находился начинающий певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. Об этом сообщает телеканал "360".
По информации РЕН ТВ, за последние несколько лет музыкант уже трижды попадал в ДТП.
Как заявил сам Гулиев, он "уходил от удара", а машину "выкинуло на пешеходов". По словам музыканта, когда он выехал на перекресток "красный переходил в зеленый".
Однако второй водитель утверждает, что у него оставалось "шесть секунд зеленого". Он подчеркнул, что свидетели могут подтвердить его слова.
ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.
В результате происшествия пострадали три человека.
Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
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ДТП , Видео
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