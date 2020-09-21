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Автомобиль протаранил пешеходов в центре Москвы 

Вероника Полынина 2 часа назад
Автомобиль Infinity сбил троих пешеходов на тротуаре на улице Остоженка в центре Москвы. Видеозапись столкновения опубликовал столичный департамент транспорта.
В результате наезда 49-летняя женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте, но позже все же доставили в больницу, передает издание «Подъем».
По предварительной информации, автомобиль Infinity двигался на красный свет. За рулем Infinity находился 26-летний начинающий певец Эльмин Гулиев.
Гулиев заявил, что не виноват в наезде на людей, поскольку уходил от столкновения с другой машиной.

«Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зелёный и не виноват», — сказал он «Подъему».

Молодой человек заявил о готовности оказать пострадавшим материальную помощь и намерении навестить их в больнице.
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ДТП , Видео , Infinity
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