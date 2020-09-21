Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве

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В ДТП на Остоженке пострадала преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Надежда Тухтарова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пиар-отдел вуза.

Надежда Тухтарова — старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук.

«Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что ее увезли в первую городскую больницу», — заявили в университете.

По данным телеграм-канала Life Shot, Надежда опаздывала на занятия и отправила студентам сообщение с просьбой дождаться ее. После этого преподаватель перестала выходить на связь. Вскоре студенты увидели ее на видеозаписи с места ДТП.

Издание «Подъем» сообщает , что в результате аварии Надежда Тухтарова лишилась ноги — врачам пришлось ампутировать ей левую лодыжку. Также у нее диагностирован открытый перелом конечности.

Как сообщал «Рамблер», в понедельник днем автомобиль Infinity сбил троих пешеходов на тротуаре на улице Остоженка. За рулем машины находился 26-летний начинающий певец Эльмин Гулиев.

По информации департамента транспорта Москвы, Гулиев проехал на красный свет и двигался со скоростью 100-120 км/ч.