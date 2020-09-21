Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опаздывала на лекцию: преподаватель осталась без ноги из-за ДТП 

Вероника Полынина 40 минут назад
В ДТП на Остоженке пострадала преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Надежда Тухтарова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пиар-отдел вуза.
Надежда Тухтарова — старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук.

«Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что ее увезли в первую городскую больницу», — заявили в университете.

Автомобиль протаранил пешеходов в центре Москвы
По данным телеграм-канала Life Shot, Надежда опаздывала на занятия и отправила студентам сообщение с просьбой дождаться ее. После этого преподаватель перестала выходить на связь. Вскоре студенты увидели ее на видеозаписи с места ДТП.
Издание «Подъем» сообщает, что в результате аварии Надежда Тухтарова лишилась ноги — врачам пришлось ампутировать ей левую лодыжку. Также у нее диагностирован открытый перелом конечности.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник днем автомобиль Infinity сбил троих пешеходов на тротуаре на улице Остоженка. За рулем машины находился 26-летний начинающий певец Эльмин Гулиев.
По информации департамента транспорта Москвы, Гулиев проехал на красный свет и двигался со скоростью 100-120 км/ч.
Комментарии 9
ДТП , Видео , Infinity , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
Названы самые ненадежные транспортные средства
Названы самые ненадежные транспортные средства
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили
Видео
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение