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Под Пензой в ходе погони задержали бензовоз с водителем-наркоманом 

РИА Новости 57 минут назад
Наркоман на бензовозе устроил гонки с полицией
Фото: РИА Новости
Полицейские на трассе в Пензенской области в ходе погони задержали бензовоз, водитель которого признался в употреблении наркотиков перед поездкой, в отношении него составили девять административных протоколов, сообщил областной главк МВД.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что на трассе М5 "Урал" со стороны города Спасска в направлении Пензы едет бензовоз Scania, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД возле города Нижний Ломов пытались остановить машину, но водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, неоднократно нарушая правила, в том числе проехав на красный свет и выезжая на встречную полосу. Инспекторы ДПС организовали преследование.

"На территории Мокшанского района полицейским удалось заблокировать грузовик патрульным автомобилем. Водитель бензовоза объяснил свои действиям страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение: по словам злоумышленника, перед выездом из Рязанской области в Республику Татарстан он употребил наркотическое средство", — говорится в сообщении.

Впоследствии 28-летнего водителя доставили в областную наркологическую больницу, где он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

"В отношении водителя бензовоза составлено девять административных материалов: один — за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть — за выезд на полосу встречного движения, один — за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, один — за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку", — отмечается в сообщении.

В полиции пояснили, что только за отказ от прохождения освидетельствования водителю может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, а за выезд на встречную полосу предусмотрен штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до шести месяцев.
На фото, опубликованных на сайте УМВД по региону, запечатлен бензовоз в фирменной окраске компании "Татнефть" с надписями "Огнеопасно" и "Tatneft".
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ДТП , Татнефть , ГИБДД , МВД
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