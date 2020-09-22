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Появились фотографии с места смертельной аварии с участием российского актера 

Lenta.ru 6 часов назад
Появились фотографии с места гибели Жулина
Фото: ВКонтакте
В сети появились фотографии с места аварии, в которой погиб российский актер Дмитрий Жулин. Соответствующие кадры размещены в группе во «ВКонтакте» «ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?».
На распространенных снимках виден автомобиль актера Renault Duster, в левую сторону которого врезался междугородний автобус. Рядом с местом ДТП дежурят машины скорой помощи, полиции и пожарных. Транспортные средства осматривают спасатели.
«ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?» / «ВКонтакте»
По данным паблика, водитель легковой машины погиб на месте, также пострадал пассажир. Никто из находившихся автобусе не пострадал.
«ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?» / «ВКонтакте»
Вечером 21 сентября стало известно о смерти Жулина в в ДТП во Владимирской области. Он нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса. Авария произошла на 61-м километре дороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».
43-летний артист получил широкую популярность, сыграв в сериале «Александровский сад» и в следующих трех продолжениях из этого цикла Алексея Казарина, подполковника и помощника коменданта Кремля. В мае 2008 года после съемок сериала «Охота на Берию» Жулин ушел в монастырь и стал послушником. В 2014 году он вернулся в профессию.
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Комментарии 3
ДТП , Renault Duster , Renault , Дмитрий Жулин
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