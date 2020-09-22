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В Хабаровском крае опрокинулся автобус, где находились 45 человек 

ТАСС и ещё 32 2 часа назад
Автобус, в котором находились 45 человек, опрокинулся в Хабаровском крае, по предварительным данным, пострадали 10 человек.
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Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 24 км от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом — опрокинулся. В автобусе было 45 человек, предварительно пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу. Погибших нет", — сказали в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, силы и средства МЧС не потребовались. Пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно.
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ДТП , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС
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