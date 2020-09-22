Автобус, в котором находились 45 человек, опрокинулся в Хабаровском крае, по предварительным данным, пострадали 10 человек.
Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 24 км от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом — опрокинулся. В автобусе было 45 человек, предварительно пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу. Погибших нет", — сказали в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, силы и средства МЧС не потребовались. Пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно.