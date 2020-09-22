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«В автобусе было 45 человек»: ЧП под Хабаровском 

Артём Кульша 1 час назад
«В автобусе было 45 человек»: ЧП под Хабаровском
Фото: РИА Новости
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с десятками пассажиров внутри. Об этом сообщает «Интерфакс».
Соцсети
В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России сообщили агентству, что ДТП произошло сегодня около 8:00 по местному времени примерно в 24 километрах от поселка Циммермановка Ульчского района. Внутри транспортного средства находились 45 человек.
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В результате аварии никто не погиб, пострадали, согласно предварительной информации, 10 человек. Все пассажиры автобуса покинули его самостоятельно, без помощи спасателей. Пострадавшие были госпитализированы в Ульчскую районную больницу.
«По предварительным данным, автобус опрокинулся на трассе в районе населенного пункта Решающий», — добавили в пресс-службе МЧС.
На днях, как сообщал «Рамблер», 65-летняя гражданка России скончалась в результате наезда микроавтобуса на выходе из отеля в городе Кемере в Турции, а на прошлой неделе семеро российских туристов получили переломы руки и носа, ушибы головы, плеча и ноги и травму позвоночника в результате столкновения автомобиля, в котором они находились, с деревом в горах в Турции.
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ДТП , МЧС
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