«В автобусе было 45 человек»: ЧП под Хабаровском 

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с десятками пассажиров внутри. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ( МЧС ) России сообщили агентству, что ДТП произошло сегодня около 8:00 по местному времени примерно в 24 километрах от поселка Циммермановка Ульчского района. Внутри транспортного средства находились 45 человек.

В результате аварии никто не погиб, пострадали, согласно предварительной информации, 10 человек. Все пассажиры автобуса покинули его самостоятельно, без помощи спасателей. Пострадавшие были госпитализированы в Ульчскую районную больницу.

«По предварительным данным, автобус опрокинулся на трассе в районе населенного пункта Решающий», — добавили в пресс-службе МЧС.

На днях, как сообщал «Рамблер», 65-летняя гражданка России скончалась в результате наезда микроавтобуса на выходе из отеля в городе Кемере в Турции, а на прошлой неделе семеро российских туристов получили переломы руки и носа, ушибы головы, плеча и ноги и травму позвоночника в результате столкновения автомобиля, в котором они находились, с деревом в горах в Турции.