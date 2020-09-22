Актер из сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин скончался в результате ДТП на трассе во Владимирской области. Сообщается, что 43-летний артист не пропустил на главную дорогу автобус и столкнулся с ним на большой скорости.

Российский актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП на трассе во Владимирской области. Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре автодороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». Как сообщает газета «Хронометр» со ссылкой на областное УМВД России, виновником происшествия был Жулин.

Отмечается, что находящийся за рулем Renault Duster актер нарушил правила дорожного движения, не пропустив маршрутный автобус при выезде на главную дорогу. В результате транспортные средства столкнулись и съехали в кювет. Правоохранители сообщили, что на пассажирском сидении в автомобиле Жулина находился человек, который был отправлен в больницу. На данный момент актер является единственной жертвой аварии.

«По состоянию на 10.00 известно об одном погибшем — водителе автомобиля Renault, а также пострадавшем — пассажире автомобиля Renault 1957 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщила руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

Актер родился 27 июня 1977 года в Москве и окончил курс Ольги Юрия Соломиных Высшего театрального училища имени Щепкина. После завершения учебы в 1999 году Жулин прошел срочную службу на флоте. Затем до 2005 года он работал в Малом театре, где сыграл Петра Восьмибратова в комедии «Лес» Островского, Гвидона в «Сказке о царе Салтане» Пушкина, Фидиппида в «Облаках» Аристофана, Бирона в «Усилиях любви» Шекспира и Родэ в «Трех сестрах» Чехова. Параллельно Жулин снимался в эпизодических ролях в кино, а в 2004 году впервые был утвержден на главную роль в фильме «Экстраскоп».

Наибольшую известность актеру принесла роль Алексея Казарина в сериалах «Александровский сад», «Александровский сад 2», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию». В возрасте 28 лет Жулин играл 16-летнего юношу.

«Мой герой — Алексей Казарин — сын начальника гаража особого назначения в Кремле. Его история — история простого советского человека с 1938 года, когда он учился в 10-м классе, до, как мы планируем, наших дней, — говорил актер «Тульским новостям». — Я играю честного парня, который жил в той стране: он учился, работал, любил, растил детей. Теперь, когда то время закончилось, оказалось, что он и такие, как он, люди жили неправильно. Наш сериал должен реабилитировать поколение советских людей, веривших в то, что они делали».

В мае 2008 года — после окончания съемок в сериале «Охота на Берию» из цикла «Александровский сад» — Жулин ушел в монастырь. Новость о том, что молодой и перспективный актер покинул профессию, стала шоком для кинематографистов. При этом все знакомые Жулина отнеслись к его решению с уважением.

«Мы вообще держали эту информацию в секрете, — цитирует режиссера «Берии» Алексея Пиманова «Российская газета». — Почему он принял такое решение? В чем причина? Не знаю. Для меня самого это стало большой неожиданностью. Но душа — это великое дело.

Я считаю, что это его право принимать такие серьезные решения — и с огромным уважением отношусь к поступку Жулина. Честно говоря, в чем-то я даже рад за него, потому что он замечательный парень.

Еще до монастыря Дима был очень ищущим человеком, набожным и, так сказать, настоящим. Таких мало… В свое время я взял его на главную роль в картину именно из-за этого. И хочу отметить, что в «Охоте на Берию» он невероятно хорош. Думаю, это его лучшая роль».