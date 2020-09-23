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В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП на Остоженке, нашли наркотики

ТАССиещё 51
1 час назад
Экспертиза обнаружила наркотики в крови рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП на Остоженке в Москве. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, ему ужесточили обвинение.
"Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, - сообщила Волк. - Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое. Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")".
Следствие ходатайствует о его аресте.
ДТП,Видео,Ирина Волк,МВД,
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