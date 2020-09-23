"Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, - сообщила Волк. - Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое. Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")".