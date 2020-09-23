Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому

Мать актёра Дмитрия Жулина , погибшего в аварии под Владимиром, находится в тяжёлом состоянии в больнице. 63-летнюю женщину, которая была в машине с сыном в момент ДТП, ввели в медикаментозную кому.

По информации РЕН ТВ, в таком состоянии она пробудет как минимум два дня. Медики пока не дают никаких прогнозов относительно состояния её здоровья. Изначально сообщалось, что женщину после аварии госпитализировали в травматологическое отделение в городе Гусь-Хрустальный с закрытой черепно-мозговой травмой.

Авария произошла на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь.

Дмитрий Жулин известен по фильмам «Экстраскоп», «Если у вас нету тёти», сериалу «Охота на Берию». После съёмок в сериале Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, но вскоре опять вернулся в профессию.