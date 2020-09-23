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Мать погибшего в ДТП актёра Дмитрия Жулина ввели в кому 

News.ru и ещё 8 2 часа назад
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
Фото: Газета.Ru
Мать актёра Дмитрия Жулина, погибшего в аварии под Владимиром, находится в тяжёлом состоянии в больнице. 63-летнюю женщину, которая была в машине с сыном в момент ДТП, ввели в медикаментозную кому.
По информации РЕН ТВ, в таком состоянии она пробудет как минимум два дня. Медики пока не дают никаких прогнозов относительно состояния её здоровья. Изначально сообщалось, что женщину после аварии госпитализировали в травматологическое отделение в городе Гусь-Хрустальный с закрытой черепно-мозговой травмой.
Авария произошла на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь.
Дмитрий Жулин известен по фильмам «Экстраскоп», «Если у вас нету тёти», сериалу «Охота на Берию». После съёмок в сериале Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, но вскоре опять вернулся в профессию.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Сети появились первые фото с места аварии. На снимках видно, что автомобиль артиста Renault Duster получил сильные повреждения передней части кузова.
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ДТП , Renault Duster , Renault , Дмитрий Жулин
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