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У сбитой певцом Эллеем женщины оторвалась почка 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
У сбитой певцом Эллеем женщины оторвалась почка
Фото: АГН «Москва»
У женщины, сбитой певцом Элеем в центре Москвы, оторвалась почка. Об этом сообщает телеканал «360».
Брат попавшей в аварию Надежды Тухтаровой Сергей рассказал, что его родственнице потребовалась операция. «Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец», — отметил мужчина и добавил, что состояние его сестры оценивается как очень тяжелое.

«Я молю Бога, чтобы она осталась жива», — сказал Тухтаров.

По его словам, в их семье есть отец-инвалид, которому пока боятся сообщать плохие новости. Брат пострадавшей заявил, что артист и его представители пока не связывались с ним.
21 сентября на улице Остоженка водитель Infiniti протаранил Mercedes, вылетел на тротуар и сбил трех человек. Позднее выяснилось, что за рулем был 26-летний начинающий исполнитель Эльмин Гулиев, известный как Эллей. 22 сентября его задержала полиция. По факту ДТП с участием автомобиля было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
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