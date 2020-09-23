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Ещё четыре человека обратились в больницу после ДТП в Хабаровском крае 

RT на русском 1 час назад
ДТП в Хабаровском крае: Появились новые пострадавшие
Фото: РИА Новости
Ещё четверо пострадавших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края самостоятельно обратились за медицинской помощью, хотя сначала отказались от госпитализации, сообщил региональный Минздрав.

«Санбортами доставлено в ККБ №2 Хабаровска 17 человек. Ещё четыре человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в данное лечебное учреждение, хотя предварительно отказывались от госпитализации и приняли решение самостоятельно добираться до Хабаровска», — цитирует пресс-секретаря ведомства Даниила Зайцева РИА Новости.

В настоящее время в больнице находятся 12 пострадавших, двое из которых — в реанимации. Ещё девять человек были отпущены домой под амбулаторное наблюдение.
Ранее в краевом центре медицины катастроф сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае все 44 пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести, 13 человек были госпитализированы.
Авария произошла в 24 км от населённого пункта Циммермановка утром 22 сентября. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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ДТП , Минздрав РФ , РИА Новости
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