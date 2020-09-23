В страшном ДТП с погрузчиком погибло трое россиян

В результате аварии погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Их личности в настоящее время устанавливаются. Также в ДТП пострадали четыре человека. Они также находились в «Тойоте». Пострадавшие были госпитализированы.
Вчера, как сообщал «Рамблер», примерно в 24 километрах от поселка Циммермановка Ульчского района Хабаровского края опрокинулся автобус, внутри которого находились 45 человек. В результате ДТП никто не погиб, пострадали, согласно предварительной информации, 10 человек.