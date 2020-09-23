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В страшном ДТП с погрузчиком погибло трое россиян

Артём Кульша
2 часа назад
Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием погрузчика в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел (МВД) России.
В страшном ДТП с погрузчиком погибло трое россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно предварительной информации, вчера вечером на спуске с Дрокинской горы в Емельяновском районе столкнулись автомобиль «Тойота Спринтер» (Toyota Sprinter) и погрузчик.
В результате аварии погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Их личности в настоящее время устанавливаются. Также в ДТП пострадали четыре человека. Они также находились в «Тойоте». Пострадавшие были госпитализированы.
Движение в районе аварии было ограничено до одной полосы. Следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства произошедшего на месте инцидента.
Вчера, как сообщал «Рамблер», примерно в 24 километрах от поселка Циммермановка Ульчского района Хабаровского края опрокинулся автобус, внутри которого находились 45 человек. В результате ДТП никто не погиб, пострадали, согласно предварительной информации, 10 человек.
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