Россиянку дважды переехали 

В Барнауле водитель иномарки сбил женщину, после чего ее переехала еще одна машина. Об этом сообщил паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сегодня рано утром сбил 82-летний пенсионер.

«Предварительно было установлено, что водитель, 1938 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Йети», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода-женщину, на вид 40 лет. В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте», — пояснили в ГИБДД.

При этом в паблике размещено видео, свидетельствующее о том, что на пострадавшую был совершен еще один наезд. Была ли жертва ДТП на тот момент жива, неизвестно.