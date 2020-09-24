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Россиянку дважды переехали 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Россиянку дважды переехали
Фото: РИА Новости
В Барнауле водитель иномарки сбил женщину, после чего ее переехала еще одна машина. Об этом сообщил паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении отмечается, что женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сегодня рано утром сбил 82-летний пенсионер.

«Предварительно было установлено, что водитель, 1938 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Йети», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода-женщину, на вид 40 лет. В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте», — пояснили в ГИБДД.

При этом в паблике размещено видео, свидетельствующее о том, что на пострадавшую был совершен еще один наезд. Была ли жертва ДТП на тот момент жива, неизвестно.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший водитель автомобиля скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Мерседеса» сбил двух женщин на пешеходном переходе в районе Батайского проезда в Москве. Одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована.
Комментарии
ДТП , Skoda , Mercedes-Benz , ГИБДД
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