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Пашаев рассказал об условии, которое он поставил Ефремову 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Адвокат поставил жесткое условие Ефремову
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывший адвокат осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что хотел избежать публичности, когда брался за громкое дело. По его словам, перед тем как согласиться защищать артиста, он поставил ему главное условие.

Когда я вошёл в дело, у меня было жёсткое условие — с журналистами общаться не будем, — рассказал он телеканалу «360».

Свою точку зрения Пашаев изменил только тогда, когда, по его словам, комментарии в СМИ стал давать адвокат семьи потерпевших Александр Добровинский. Кроме того, сотрудничать с медиа Пашаеву посоветовал его друг — азербайджанский журналист.
Юрист признался, что впервые за 20 лет встретил в своей практике человека, который не хотел уйти от ответственности и не просил его «отмазать».
ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Ранее NEWS.ru писал, что новый адвокат актёра попросил смягчить приговор из-за давления, оказанного на подзащитного его бывшим защитником. В жалобе на приговор актёру он подчеркнул, что поведение юриста не соответствовало адвокатской этике, что привело к лишению Ефремова защиты.
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Комментарии 1
ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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