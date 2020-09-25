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Сын экс-губернатора Архангельской области погиб в ДТП 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова насмерть разбился в ДТП.
Авария произошла около 5 утра на проспекте Адмирала Нахимова в Архангельске. Сын экс-чиновника Алексей Ефремов вместе со своим товарищем, местным предпринимателем Анатолием Лихачёвым, на автомобиле Toyota Land Cruiser вылетели на парковку у магазина. Машина врезалась в припаркованную фуру, ожидающую разгрузки. Водитель фуры в это время спал, он не пострадал.
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За рулём Toyota находился Лихачёв, Ефремов сидел на пассажирском сиденье. В результате удара сын экс-губернатора скончался на месте, его товарищ получил травмы и был госпитализирован. Предположительно, в момент аварии они оба были пьяны.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает Telegram-канал «112».
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции Красноярского края выясняют обстоятельства ДТП под Красноярском, в котором погибли три человека и четверо пострадали. Авария произошла вечером 22 сентября на трассе в​​ Емельяновском​ районе. Легковой автомобиль Toyota Sprinter, в котором находились семь человек, врезался в погрузчик.
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Комментарии 24
ДТП , Видео , Toyota Sprinter , Toyota , Toyota Land Cruiser , Алексей Ефремов , Анатолий Ефремов
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