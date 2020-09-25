Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова насмерть разбился в ДТП.

Авария произошла около 5 утра на проспекте Адмирала Нахимова в Архангельске. Сын экс-чиновника Алексей Ефремов вместе со своим товарищем, местным предпринимателем Анатолием Лихачёвым, на автомобиле Toyota Land Cruiser вылетели на парковку у магазина. Машина врезалась в припаркованную фуру, ожидающую разгрузки. Водитель фуры в это время спал, он не пострадал.

За рулём Toyota находился Лихачёв, Ефремов сидел на пассажирском сиденье. В результате удара сын экс-губернатора скончался на месте, его товарищ получил травмы и был госпитализирован. Предположительно, в момент аварии они оба были пьяны.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает Telegram-канал «112».