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В Москве байкер сбил ребенка на самокате 

Павел Тиунов 36 минут назад
В Москве байкер сбил ребенка на самокате
Фото: РИА Новости
В столице мотоциклист сбил ребенка, пересекающего проезжую часть на самокате, сообщает РИА Новости. После этого байкера вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с двумя автомобилями.
Инцидент произошел утром 25 сентября на севере столицы. 23-летний молодой человек, двигаясь по Коровинскому шоссе, сбил 10-летнего мальчика на самокате, пояснил собеседник агентства из числа представителей пресс-службы управления МВД по Москве.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot видно, что ребенок переезжал дорогу по пешеходному переходу. Байкер очевидно двигался на большой скорости, не успел затормозить. Известно, что после столкновения с ребенком мотоциклиста выбросило на встречную полосу, где он поочередно врезался в два автомобиля.

«10-летний мальчик в критическом состоянии в реанимации. (Байкер) в больнице с переломами», — сообщают журналисты.

В июне, как сообщал «Рамблер», сотрудница Министерства образования и науки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у семьи сбитого ею ребенка 120 тысяч рублей за повреждение автомобиля. 12-летнего школьника уличили в нарушении ПДД, когда он выехал на нерегулируемый перекресток на велосипеде.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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