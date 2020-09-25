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СМИ: Сбитая в центре Москвы девочка оказалась дочерью бизнесмена 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Попавшая в ДТП в Москве девочка — дочь бизнесмена
Фото: Вечерняя Москва
Пострадавшая в результате аварии на улице Покровка девочка оказалась дочерью бизнесмена Владилена Ситникова. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, предприниматель подтвердил, что его дочь сбил автомобиль, однако подробностей инцидента приводить не стал, заявив, что не готов говорить об этом.
Ранее в Сети сообщалось, что на улице Покровка в центре Москвы машина сбила девочку, ее доставили в больницу. Как добавляет РЕН ТВ, водитель ехал по выделенной полосе, ребенок же отстал от матери на пешеходном переходе, когда произошло столкновение.
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ДТП , РЕН ТВ
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