Пострадавшая в результате аварии на улице Покровка девочка оказалась дочерью бизнесмена Владилена Ситникова. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, предприниматель подтвердил, что его дочь сбил автомобиль, однако подробностей инцидента приводить не стал, заявив, что не готов говорить об этом.

Ранее в Сети сообщалось, что на улице Покровка в центре Москвы машина сбила девочку, ее доставили в больницу. Как добавляет РЕН ТВ, водитель ехал по выделенной полосе, ребенок же отстал от матери на пешеходном переходе, когда произошло столкновение.