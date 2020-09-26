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В Приморье самосвал влетел в толпу детей 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
В Приморье самосвал влетел в толпу детей
Фото: РИА Новости
В Приморье на трассе Владивосток — Находка грузовик влетел в толпу детей, переходивших дорогу. Об этом сообщает «КП-Владивосток».
Происшествие случилось около пляжа «Песочница» недалеко от города Фокино. Самосвал, груженый булыжниками, ехал в сторону Находки, впереди него ехала Honda CR-V. Этот автомобиль решил сбавить скорость, чтобы пропустить переходивших дорогу, на что поздно среагировал водитель грузовика. Уходя от столкновения с кроссовером, он выехал на встречную полосу, где шли четверо детей и двое взрослых. Известно, что девочка Настя С. погибла, еще двое в тяжелом состоянии.
В УМВД по Приморскому краю отметили, что начали проводить проверку. Там также указали, что у 48 летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, включая отметку медика. Известно, что в кабине находился также сын подруги шофера 12-ти лет.
В июле сообщалось, что пьяный 18-летний россиянин в Находке потерял управление за рулем угнанной Honda Fit, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Вelta. В результате пострадали сам виновник ДТП, его 16-летний пассажир и двое детей девяти и 12 лет во второй машине.
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Комментарии
ДТП , Бортжурнал , Honda Fit , Toyota , Honda , Honda CR-V , МВД
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