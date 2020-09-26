В Приморье самосвал влетел в толпу детей 

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В Приморье на трассе Владивосток — Находка грузовик влетел в толпу детей, переходивших дорогу. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Происшествие случилось около пляжа «Песочница» недалеко от города Фокино. Самосвал, груженый булыжниками, ехал в сторону Находки, впереди него ехала Honda CR-V. Этот автомобиль решил сбавить скорость, чтобы пропустить переходивших дорогу, на что поздно среагировал водитель грузовика. Уходя от столкновения с кроссовером, он выехал на встречную полосу, где шли четверо детей и двое взрослых. Известно, что девочка Настя С. погибла, еще двое в тяжелом состоянии.

УМВД по Приморскому краю отметили, что начали проводить проверку. Там также указали, что у 48 летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, включая отметку медика. Известно, что в кабине находился также сын подруги шофера 12-ти лет.