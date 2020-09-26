Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вылетел на встречку: смертельное ДТП в Подмосковье 

Майк Габриелян 3 часа назад
В интернете появилось видео с места смертельного ДТП в Москве. Авария произошла в Щербинке, на Симферопольском шоссе.
Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в такси. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте. Пассажир этого же автомобиля оказался зажат в искорёженном кузове. Спасателям пришлось вырезать его из салона.
Издание «Лайф» опубликовало видеозапись с места аварии.
Отмечается, что трасса была практически пуста. Причина аварии устанавливается.
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
Ранее «Рамблер» сообщал, что опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге, где водитель выехал на встречку.
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инспектор требует медсправку: что ответить?
Инспектор требует медсправку: что ответить?
Можно ли возить в автомобиле пневматический пистолет
Можно ли возить в автомобиле пневматический пистолет
Появились фотографии с места гибели Жулина
Появились фотографии с места гибели Жулина
Правительство приняло новые правила техосмотра
Правительство приняло новые правила техосмотра
Видео
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение