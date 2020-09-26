Вылетел на встречку: смертельное ДТП в Подмосковье 

В интернете появилось видео с места смертельного ДТП в Москве. Авария произошла в Щербинке, на Симферопольском шоссе.
Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в такси. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте. Пассажир этого же автомобиля оказался зажат в искорёженном кузове. Спасателям пришлось вырезать его из салона.
Издание «Лайф» опубликовало видеозапись с места аварии.
Отмечается, что трасса была практически пуста. Причина аварии устанавливается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге, где водитель выехал на встречку.