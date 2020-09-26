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В резонансном ДТП на Остоженке новый поворот 

Майк Габриелян 1 час назад
В резонансном ДТП на Остоженке новый поворот
Фото: РИА Новости
После резонансного ДТП с рэпером Эльмином Гулиевым (Эллей) возбуждено новое уголовное дело. Оно касается производства и сбыта наркотиков.
Ранее медики нашли следы каннабиноидов в моче рэпера. Теперь по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Дело заведено в отношении неустановленного лица.
Следователям предстоит установить продавца, который продал Гулиеву запрещенные вещества, сообщает телеграм-канал 112.
«Свидетели все видели»: что натворил рэпер в Москве
21 сентября автомобиль Infinity сбил троих пешеходов на тротуаре на улице Остоженка. За рулем был 26-летний рэпер Гулиев. Он проехал на красный свет и двигался со скоростью 100-120 км/ч. Мужчина и две женщины были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка.
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ДТП , Infinity
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