В резонансном ДТП на Остоженке новый поворот 

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После резонансного ДТП с рэпером Эльмином Гулиевым (Эллей) возбуждено новое уголовное дело. Оно касается производства и сбыта наркотиков.

Ранее медики нашли следы каннабиноидов в моче рэпера. Теперь по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Дело заведено в отношении неустановленного лица.

Следователям предстоит установить продавца, который продал Гулиеву запрещенные вещества, сообщает телеграм-канал 112.

21 сентября автомобиль Infinity сбил троих пешеходов на тротуаре на улице Остоженка. За рулем был 26-летний рэпер Гулиев. Он проехал на красный свет и двигался со скоростью 100-120 км/ч. Мужчина и две женщины были госпитализированы с тяжелыми травмами.