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Известный топ-менджер на Ferrari врезался в автобус в Москве 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Генеральный директор известнейшего в прошлом пиратского ресурса «Зайцев. Нет» устроил аварию на своём «Феррари» в Москве, сообщает телеграм-канал BAZA.
Евгений Трухин врезался в маршрутной такси.
Новость дополняется.
ДТП , Видео , Ferrari
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