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Известный топ-менджер на Ferrari врезался в автобус в Москве
Майк Габриелян
24 минуты назад
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Генеральный директор известнейшего в прошлом пиратского ресурса «Зайцев. Нет» устроил аварию на своём «
Феррари
» в Москве, сообщает телеграм-канал BAZA.
Евгений Трухин врезался в маршрутной такси.
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