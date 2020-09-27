В ДТП в Пакистане погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как пассажирский фургон перевернулся и загорелся в Пакистане, пишет местная газета Dawn.
Фото: © AP Photo / Shakil Adil© AP Photo / Shakil Adil
Сообщается, что в транспортном средстве находились по меньшей мере 20 пассажиров. Еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.
Фургон перевернулся, предположительно, после того, как его водитель ударил по тормозам из-за отлетевшего в автомобиль капота машины, ехавшей перед ним.
Сотрудники полиции, пожарные и медики прибыли на место происшествия. Сообщается, что движение на этом участке дороги было приостановлено.