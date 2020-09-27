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СМИ сообщило, что 13 человек погибли в результате аварии в Пакистане

РИА Новостииещё 2
3 часа назад
По меньшей мере 13 человек погибли после того, как пассажирский фургон перевернулся и загорелся в Пакистане, пишет местная газета Dawn.
В ДТП в Пакистане погибли 13 человек
Фото: © AP Photo / Shakil Adil© AP Photo / Shakil Adil
Сообщается, что в транспортном средстве находились по меньшей мере 20 пассажиров. Еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.
Фургон перевернулся, предположительно, после того, как его водитель ударил по тормозам из-за отлетевшего в автомобиль капота машины, ехавшей перед ним.
Сотрудники полиции, пожарные и медики прибыли на место происшествия. Сообщается, что движение на этом участке дороги было приостановлено.
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