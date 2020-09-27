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Шесть человек погибли в результате аварии в Калининграде 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Страшное ДТП в Калининграде: погибли шесть человек
Фото: РИА Новости
В результате ДТП с рейсовым автобусом в российском Калининграде погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Среди погибших в аварии есть ребенок. «В результате ДТП по состоянию на 12.40 (мск) погибли шесть человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, получили травмы восемь человек, производится оказание помощи», — сообщили в пресс-службе.
Столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля произошло на автодороге «Переславское-Янтарный» в районе поселка Кумачево.
1 августа сообщалось, что в Севастополе 14 человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса.
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