Страшное ДТП в Калининграде: погибли шесть человек

В результате ДТП с рейсовым автобусом в российском Калининграде погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Среди погибших в аварии есть ребенок. «В результате ДТП по состоянию на 12.40 (мск) погибли шесть человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, получили травмы восемь человек, производится оказание помощи», — сообщили в пресс-службе.

Столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля произошло на автодороге «Переславское-Янтарный» в районе поселка Кумачево.

1 августа сообщалось, что в Севастополе 14 человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса.