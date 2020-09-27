Автомобиль каршеринга упал в Москву-реку 

В Сети появилось видео необычного ДТП на Озерковской набережной в Москве. Лихач на каршеринговом автомобиле пробил ограждение и утопил машину в Москва-реке. Ролик обнародовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что водитель — молодой человек — смог выбраться из салона. Сначала он держался за автомобиль, который наполовину ушёл под воду, а затем решил плыть к к берегу.

Зеваки на набережной активно снимали происходящее на видео. Но нашлись и те, кто поспешил молодому человеку на помощь.

Ранее «Рамблер» сообщал, что человек упал в Яузу у Электрозаводского моста.