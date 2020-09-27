В Крыму сгорел пассажирский автобус

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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Геленджик — Симферополь», сгорел в Крыму. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

ЧП произошло на трассе «Таврида» в районе Керчи. Приехавшие к месту происшествия спасатели увидели, что горит моторный отсек и часть пассажирского салона.

Пострадавших нет. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных. Имущество пассажиров не пострадало, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.