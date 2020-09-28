Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

Авария с возгоранием автомобиля произошла в воскресенье в городе Невинномысске на Ставрополье. Один человек погиб на месте ДТП, трое были доставлены в больницу, двое из них скончались, сообщили журналистам в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
"Водитель автомобиля BMW выбрал крайне небезопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на столб, затем съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб на месте один участник, еще двое скончались в больнице, за жизнь одного пассажира борются врачи", — сказали в ГИБДД.
Авария произошла около 20:00 мск на 233 км федеральной автодороги "Кавказ" в городе Невинномысске. Все погибшие и пострадавшие — молодые жители города Ставрополя и одного из соседних регионов. Обстоятельства ДТП уточняются.