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Три человека погибли и один пострадал в ДТП на Ставрополье 

ТАСС 25 минут назад
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Фото: РИА Новости
Авария с возгоранием автомобиля произошла в воскресенье в городе Невинномысске на Ставрополье. Один человек погиб на месте ДТП, трое были доставлены в больницу, двое из них скончались, сообщили журналистам в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля BMW выбрал крайне небезопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на столб, затем съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб на месте один участник, еще двое скончались в больнице, за жизнь одного пассажира борются врачи", — сказали в ГИБДД.

Авария произошла около 20:00 мск на 233 км федеральной автодороги "Кавказ" в городе Невинномысске. Все погибшие и пострадавшие — молодые жители города Ставрополя и одного из соседних регионов. Обстоятельства ДТП уточняются.
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ДТП , BMW , ГИБДД
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