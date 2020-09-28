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"Делимобиль" упал в реку в Москве и попал на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
В ночь на 27-е сентября в Москве автомобиль марки "Фольксваген" каршеринга "Делимобиль" упал в водоотводный канал реки Яузы. Фары вылетевшей с Озерковской набережной машины продолжали гореть даже когда иномарка достигла дна. К счастью, водитель автомобиля успел выбраться из салона после падения и самостоятельно доплыл до берега. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Водителя проверят на алкоголь и наркотики. Не исключается вероятность того, что сам автомобиль каршеринга был неисправен. Но эксперты предполагают, что скорее всего машина была в порядке. Кадры извлечения автомобиля со дна реки появились в социальных сетях
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