Угонщик переехал владельца автомобиля в Москве

В Москве угонщик переехал владельца автомобиля, а при задержании подрался с полицейскими. Видеозапись происшествия опубликована в Youtube
-канале МВД России
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Попытка угона произошла на Братеевской улице на юге столицы. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин вышел из машины, оставив ключи в замке зажигании. Владелец заметил попытку угона, схватился за дверь, но машина начала набирать скорость. Злоумышленнику не удалось далеко уехать, через пару метров машина врезалась в ограждение, при этом владелец, бежавший за авто, оказался под колесами.
В момент происшествия на улице присутствовали несколько человек, они помогли спасти водителя и задержать угонщика. Один из мужчин удерживал злоумышленника, а остальные приподняли машину и вытащили владельца из-под колес.
Когда угонщика опрашивала полиция, он внезапно ударил одного из правоохранителей и попытался скрыться. Попытка бегства не удалась.
Как сообщал «Рамблер», 4 сентября двое несовершеннолетних жителей Нижнего Новгорода напали на таксиста, сильно избили его, угнали его автомобиль, устроили на нем дорожно-транспортное происшествие и скрылись с места аварии.