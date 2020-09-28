Угонщик переехал владельца автомобиля в Москве

В Москве угонщик переехал владельца автомобиля, а при задержании подрался с полицейскими. Видеозапись происшествия опубликована в Youtube -канале МВД России

Попытка угона произошла на Братеевской улице на юге столицы. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин вышел из машины, оставив ключи в замке зажигании. Владелец заметил попытку угона, схватился за дверь, но машина начала набирать скорость. Злоумышленнику не удалось далеко уехать, через пару метров машина врезалась в ограждение, при этом владелец, бежавший за авто, оказался под колесами.

В момент происшествия на улице присутствовали несколько человек, они помогли спасти водителя и задержать угонщика. Один из мужчин удерживал злоумышленника, а остальные приподняли машину и вытащили владельца из-под колес.

Когда угонщика опрашивала полиция, он внезапно ударил одного из правоохранителей и попытался скрыться. Попытка бегства не удалась.