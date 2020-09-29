Штрафы за «пьяные» ДТП хотят сделать огромными

Нетрезвых водителей, спровоцировавших ДТП со смертельным исходом предложили наказывать, помимо лишения свободы, штрафом в сумме 2-2,5 млн рублей, в случае гибели нескольких человек — до 3,5 млн рублей. Инициатива принадлежит общественным и юридическим организациям России.

Письмо с предложением ужесточить штрафы направили на имя председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова специалисты компаний AVG Legal, VvCube и «Дело жизни», пишут «Известия».

В последнее время участились случаи управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Зачастую такие поездки приводят к причинению тяжкого вреда здоровью или к смерти человека. Несмотря на строгость санкций, число ДТП с участием пьяных водителей не становится меньше, — подчеркнули юристы.

Общественное движение «Синие Ведерки», в свою очередь, обратилось к председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову . Представители движения считают необходимым признать отягчающим обстоятельством в подобных ДТП факт неоднократных (два и более) грубых нарушений ПДД (до истечения года со дня окончания исполнения постановления).

Некоторые водители, привлеченные к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, часто не меняют своё поведение и, в результате, становятся виновниками крупных аварий с человеческими жертвами. В ходе исследования послужного списка таких лихачей выясняется, что за ними многократные нарушения правил проезда перекрестков, грубейшие нарушения скоростного режима и иные противоправные действия, — пояснил координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

Нилов пока не получил предложений, но в курсе существования подобной инициативы и поддерживает её. Он отметил, что к грубым нарушениям ПДД можно отнести, в частности, нетрезвое вождение, переезды железной дороги в неположенном месте, выезд на «встречку» для обгона, превышение скорости более чем на 80 км/ч, проезд на красный свет.

Обязательно рассмотрим это предложение, поскольку речь идет о жизни и здоровье наших граждан. В связи с последними громкими ДТП тема актуальна. Сначала обсудим на экспертном уровне. Затем запросим позицию Верховного суда и правоприменительную практику, — сказал Нилов.

Как писал NEWS.ru ранее, дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд машин по парковочной разметке. Штраф за нарушение составит 500 рублей. Камеры уже фиксируют проезд по парковке, не занятой транспортом, пока только на одном участке — на улице Косыгина.