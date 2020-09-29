Названы самые «смертельные» трассы в Москве

Представители московской Госавтоинспекции назвали участки Кутузовского проспекта, Калужского шоссе, а также МКАД, самыми аварийно-опасными автомагистралями по числу погибших в различных авариях.

В свою очередь Алексей Диокин, являющийся начальником столичного УГИБДД ГУМВД, сказал, что специалистами был проведён ряд определённых изысканий, для определения самых аварийно-опасных магистралей на территории Москвы. При этом было выяснено, что самое большое количество зафиксированных погибших было на МКАДе.

Диокин заявил, что на данной магистрали за 8 месяцев в ДТП погибло 53 москвича. Это на 6 человек меньше, в сравнении с прошлогодними показателями.

Вторая позиция досталась Калужскому шоссе. Здесь за аналогичный период времени в аварии погибло десять людей. Это в 2 раза превышает прошлогодние значения. На участке Кутузовского проспекта в прошлом году зафиксировали 8-мь летальных случаев.

В общем, за 9 месяцев текущего года на территории столицы насчитали 5 536 аварий. В них погибло 255 россиян.