Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД назвала самые «смертельные» трассы на территории Москвы 

Car.ru и ещё 10 1 час назад
Названы самые «смертельные» трассы в Москве
Фото: Car.ru
Представители московской Госавтоинспекции назвали участки Кутузовского проспекта, Калужского шоссе, а также МКАД, самыми аварийно-опасными автомагистралями по числу погибших в различных авариях.
В свою очередь Алексей Диокин, являющийся начальником столичного УГИБДД ГУМВД, сказал, что специалистами был проведён ряд определённых изысканий, для определения самых аварийно-опасных магистралей на территории Москвы. При этом было выяснено, что самое большое количество зафиксированных погибших было на МКАДе.
Диокин заявил, что на данной магистрали за 8 месяцев в ДТП погибло 53 москвича. Это на 6 человек меньше, в сравнении с прошлогодними показателями.
Вторая позиция досталась Калужскому шоссе. Здесь за аналогичный период времени в аварии погибло десять людей. Это в 2 раза превышает прошлогодние значения. На участке Кутузовского проспекта в прошлом году зафиксировали 8-мь летальных случаев.
В общем, за 9 месяцев текущего года на территории столицы насчитали 5 536 аварий. В них погибло 255 россиян.
Car.ru: последние новости
Предложили поднять штрафы за ДТП в пьяном виде Предложили поднять штрафы за ДТП в пьяном виде В России продают очень точную и страшно дорогую копию знаменитого Мерседеса В России продают очень точную и страшно дорогую копию знаменитого Мерседеса Почему фургон Лада Гранта так сильно смялся в ДТП с Ефремовым? Почему фургон Лада Гранта так сильно смялся в ДТП с Ефремовым?
Комментарии
ДТП , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паромная переправа в Керчи закрыта
Паромная переправа в Керчи закрыта
Штрафы для владельцев квадроциклов предложили повысить
Штрафы для владельцев квадроциклов предложили повысить
В России предсказан вал смертей на дорогах
В России предсказан вал смертей на дорогах
Nissan превратил Leaf в мобильную электростанцию
Nissan превратил Leaf в мобильную электростанцию
Видео
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение