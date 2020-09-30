Названы самые «смертельные» трассы в Москве

Врио начальника управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин рассказал о самых опасных дорожных магистралях российской столицы, сообщает ТАСС.

По его словам, наибольшую опасность представляют МКАД, Калужское шоссе, а также Кутузовский проспект.

Вместе с тем Диокин заявил о сокращении количества погибших в авариях на дорогах Москвы. Так, за последние девять месяцев жертвами ДТП стали более 250 человек — это на 19% меньше, чем за тот же период минувшего года.

«За девять месяцев у нас в городе зарегистрировано 5 536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6 279 получили ранения. За этими цифрами стоит тенденция к сокращению основных показателей аварийности», — указал представитель ГИБДД.

Сокращение количества жертв на трассах Диокин объяснил меньшим числом машин из-за ограничительных мер по коронавирусу, введенных весной, а также действиями городских служб по снижению аварийности.

Ранее сообщалось, что мотоциклистам в Москве запретили ездить в ночное время в районе Патриарших прудов. Запрет действует с 22:00 до 07:00.