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Названы самые опасные автотрассы Москвы 

Мир24 и ещё 11 4 часа назад
Названы самые «смертельные» трассы в Москве
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
Врио начальника управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин рассказал о самых опасных дорожных магистралях российской столицы, сообщает ТАСС.
По его словам, наибольшую опасность представляют МКАД, Калужское шоссе, а также Кутузовский проспект.
Вместе с тем Диокин заявил о сокращении количества погибших в авариях на дорогах Москвы. Так, за последние девять месяцев жертвами ДТП стали более 250 человек — это на 19% меньше, чем за тот же период минувшего года.

«За девять месяцев у нас в городе зарегистрировано 5 536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6 279 получили ранения. За этими цифрами стоит тенденция к сокращению основных показателей аварийности», — указал представитель ГИБДД.

Сокращение количества жертв на трассах Диокин объяснил меньшим числом машин из-за ограничительных мер по коронавирусу, введенных весной, а также действиями городских служб по снижению аварийности.
Ранее сообщалось, что мотоциклистам в Москве запретили ездить в ночное время в районе Патриарших прудов. Запрет действует с 22:00 до 07:00.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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