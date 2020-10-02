В Екатеринбурге в ДТП пострадали три ребёнка 

За минувшие сутки, 1 октября, в трёх ДТП в Екатеринбурге пострадали три ребёнка. На улице Шефской Toyota сбила 10-летнего ребёнка. На улице Фрунзе на 7-летнего мальчика наехал Hyundai Getz. На улице Щербакова 18-летний водитель Lada врезался в Nissan, в результате чего пострадал 17-летний пассажир Lada.
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, вчера в 15:15 на улице Щербакова, 146 18-летний водитель Lada 211440 с 3-месячным стажем вождения не учёл дистанции при перестроении в правый ряд и столкнулся с Nissan Diesel. В результате 17-летний ДТП пассажир Lada был госпитализирован с ушибом мягких тканей головы. Тяжёлых травм удалось избежать благодаря использованию пассажиром ремня безопасности.
Около 18:00 1 октября на улице Шефской водитель Toyota Corolla наехал на 10-летнего пешехода, который выбежал на дорогу на красный свет. В результате ДТП ребёнок отправлен в больницу с переломом кости левого виска. Примерно в это же время на улице Фрунзе женщина-водитель Hyundai Getz сбила другого ребёнка. Семилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, в результате аварии он получил ушибы мягких тканей, а также ссадины головы и правой кисти.