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Смертельное ДТП под Москвой: машины столкнулись лоб в лоб 

Артём Кульша 1 час назад
Смертельное ДТП под Москвой: машины столкнулись лоб в лоб
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел рассказали агентству, что около 4:00 по местному времени в районе 23-го километра автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» столкнулись автомобили «Киа» и «Опель», двигавшиеся в попутном направлении. В результате аварии два человека погибли, еще трое получили травмы. Причины аварии в настоящее время на месте устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Тем временем собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что число пострадавших в этом ДТП увеличилось до шести человек — еще три человека обратились за медицинской помощью. Он добавил, что, в частности, в аварии пострадали трое детей, одному из них шесть месяцев, второму — 2,5 года, третьему — 12 лет.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», три человека погибли в результате столкновения «Тойоты Спринтер» с погрузчиком на спуске с Дрокинской горы в Емельяновском районе Красноярского края, а 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса неподалеку от поселка Циммермановка Ульчского района Хабаровского края.
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ДТП , Kia , Toyota , Opel , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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