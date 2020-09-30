Смертельное ДТП под Москвой: машины столкнулись лоб в лоб 

Два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел рассказали агентству, что около 4:00 по местному времени в районе 23-го километра автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» столкнулись автомобили « Киа » и « Опель », двигавшиеся в попутном направлении. В результате аварии два человека погибли, еще трое получили травмы. Причины аварии в настоящее время на месте устанавливают сотрудники ГИБДД

Тем временем собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что число пострадавших в этом ДТП увеличилось до шести человек — еще три человека обратились за медицинской помощью. Он добавил, что, в частности, в аварии пострадали трое детей, одному из них шесть месяцев, второму — 2,5 года, третьему — 12 лет.