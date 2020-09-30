Сотрудник ДПС сбил ребенка на переходе в Москве

ДТП произошло 28 сентября на улице Кулакова в районе дома 25. Сотрудник ДПС , следуя в сторону Строгинского бульвара, наехал на подростка, перебегавшего проезжую часть.

Ребенка 2009 года рождения госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной спины. В отношении капитана полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.