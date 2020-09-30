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Сотрудник ДПС сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Сотрудник ДПС сбил ребенка на переходе в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП произошло 28 сентября на улице Кулакова в районе дома 25. Сотрудник ДПС, следуя в сторону Строгинского бульвара, наехал на подростка, перебегавшего проезжую часть.
Ребенка 2009 года рождения госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной спины. В отношении капитана полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее на севере столицы мотоциклист сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в две машины. После ДТП ребенка госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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