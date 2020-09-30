Автомобиль въехал в толпу подростков под Воркутой 

"Вечером 30 сентября в поселке Воргашор 18-летний водитель, управляя машиной Volkswagen Polo, совершил наезд на группу подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 16-летняя девушка, еще трое девушек в возрасте 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.