Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль въехал в толпу подростков под Воркутой 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Автомобиль въехал в толпу подростков под Воркутой
Фото: РИА Новости
Одна девушка погибла, трое травмированы в результате наезда автомобиля Volkswagen Polo на толпу подростков в воркутинском поселке Воргашор в Коми. Авария произошла в среду вечером, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Коми.

"Вечером 30 сентября в поселке Воргашор 18-летний водитель, управляя машиной Volkswagen Polo, совершил наезд на группу подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 16-летняя девушка, еще трое девушек в возрасте 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Управление СК РФ по Коми инициировало передачу материалов проверки по факту ДТП в производство следователей СК России.
Как уточнили ТАСС в следственном управлении, подростки шли по проезжей части. Водитель отправлен на медицинское освидетельствование.
ТАСС: последние новости
В Москве сотрудник ДПС сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе В Москве сотрудник ДПС сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе На трассе в Свердловской области столкнулись пять машин На трассе в Свердловской области столкнулись пять машин Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы
Комментарии
ДТП , Бортжурнал , Volkswagen Polo , Volkswagen , СКР , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве мотоциклист сбил ребенка
В Москве мотоциклист сбил ребенка
Сын российского чиновника насмерть разбился в ДТП
Сын российского чиновника насмерть разбился в ДТП
Развод на трассе: «У меня закончился бензин»
Развод на трассе: «У меня закончился бензин»
Попавшая в ДТП в Москве девочка — дочь бизнесмена
Попавшая в ДТП в Москве девочка — дочь бизнесмена
Видео
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение